Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время переговоров в 2014 году в связи с аннексией Крыма и началом боевых действий на Донбассе общались между собой очень откровенно и даже переходили на повышенный тон. Об этом говорится в биографии канцлера "Ангела Меркель. Канцлер и ее время", которую написал историк Ральфа Боллмана, сообщает "РИА Новости".

После смены власти в Киеве Меркель, "как и большинство других западных политиков или экспертов по внешней политике", совершенно не ожидала вмешательства Москвы в события в Украине, пишет биограф.

В 2014 году канцлер "десятки раз" звонила президенту России, однако пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам. Переговоры между ними носили характер дуэлей, пишет биограф.

"Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени", - сообщают служащие, прослушивавшие разговоры. В деликатных ситуациях он становится "очень эмоциональным, страстным, даже злым". Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, так же ясно по существу.

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При этом, говорится в книге, канцлер не хотела лично лететь в Москву "из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким".

"Они говорят друг другу все в лицо", - рассказывали сотрудники. Даже если канцлер и президент и не могли видеть друг друга по телефону, возможно, это даже облегчало задачу. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали.

Биограф пишет, что Ангела Меркель использовала в этих переговорах весь свой опыт общения с политическими конкурентами и тактику, принятую ею на обсуждениях планов по спасению евро. Кроме того, ее "закалило" общение с немецким политиком Роландом Кохом и бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

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Даже после того как канцлер Германии и президент России "научились уважать друг друга", их беседы "едва ли становились более приятными", заключил Боллман.

Напомним, что канцлер Германии заявила во время визита в Вашингтон, что запуск "Северного потока-2" не означает прекращение транзита газа через Украину. Ангела Меркель добилась, чтобы соглашение о транзите газа через Украину было продлено на срок до 10 лет.