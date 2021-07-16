15 июля в Вашингтоне состоялась встреча лидеров США и Германии Джо Байдена и Ангелы Меркель. На пресс-конференции по итогам переговоров канцлер Германии заявила, что "Северный поток - 2" не означает замены транзита газа через Украину. Трансляция выступления Меркель велась в Twitter-аккаунте Белого дома.

Германия и ЕС приложили много усилий для заключения договора о транзите газа через Украину, стоит надеяться, что он будет сохранен.

Власти Германии, по ее словам, будут активно действовать, если Россия не будет учитывать право соседней страны быть транзитером.

Это значит, что для меня "Северный поток 2" является дополнительным проектом, а не проектом, замещающим транзит газа через Украину.

Также канцлер констатировала после переговоров с Байденом, что "у нас разные оценки по поводу сути этого проекта".

Байден, в свою очередь, комментируя тему "Северного потока 2", напомнил, что США и Германия - друзья.

Друзья могут себе позволить не соглашаться друг с другом.

Он напомнил, что, когда пришел к власти, реализация проекта была близка к завершению.

Мы не видели смысла в дальнейших санкциях. Вместо этого мы предпочли работать с Германией.

Байден считает важным обеспечить энергетическую безопасность Европы. Говоря о том, как на нее повлияет "Северный поток 2", Байден ответил: "Посмотрим".

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.

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