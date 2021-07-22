Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину. Нынешний контракт рассчитан до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Президент Путин неоднократно говорил о готовности России обсуждать продление договора о транзите газа через Украину и после 2024. Это исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности. Мы бы хотели увидеть также в заявлении и посыл Украине. О том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий", - отметил Песков.

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