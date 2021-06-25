Лидеры стран-членов Европейского Союза не смогли договориться о проведении саммита с участием президента России Владимира Путина, который предложили провести канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом заявила сама Меркель после первого дня двухдневного саммита лидеров ЕС, передает Reuters.

Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, при каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией... Сегодня не было достигнуто договоренности о немедленной встрече лидеров.

Против саммита с президентом России выступили 12 стран ЕС, в частности, руководители Румынии, Эстонии, Латвии и Нидерландов.

Премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш заявил, что "Кремль не понимает уступок, Кремль понимает политику силы".

Саммиты Россия-ЕС регулярно проводились с 1995 года. Они прекратились после оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Напомним, что 23 июня газета Financial Times написала, что Ангела Меркель предложила пригласить Путина на саммит лидеров стран Евросоюза. Инициативу канцлера поддержал президент Франции Макрон.

Как сообщали "Подробности", президент Украины Владимир Зеленский до сих пор хочет провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По словам главы государства, Киев ждет шагов со стороны России.