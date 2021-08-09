На территории Украины за минувшие сутки от коронавирусной инфекции привили 51 445 человек. При том, что днем ранее было сделано более 78 тысяч уколов. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Согласно им, первую дозу препарата получили 30 988 человек, при этом двумя дозами иммунизировались 20 457 граждан. Известно, что для вакцинации украинцев работали 277 мобильных бригад, 816 пунктов иммунизации, а также 340 центров вакцинации.

Отмечается, что с начала кампании по вакцинации в Украине прививки сделали 4 137 073 людям (4 137 071 - первой дозой, а также 2 401 647 - второй дозой). Также два человека получили первую дозу прививки за границей. Таким образом, всего в стране сделали 6 538 718 иммунизаций вакциной от COVID-19.

Читайте также, на территорию Украины ввезут 17 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer. Препараты попадут в страну до конца 2021 года, при этом препараты могут ввести и немного раньше.

Кроме того, правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. В общем сложности Украина получит 131 тысячу доз вакцины, в ближайшие несколько недель в Украину поступят оставшиеся 77 тысяч доз.

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