В аеропорту Львова почали вакцинувати людей [ Редактировать ]
У Львові сьогодні почнуть вакцинувати людей в аеропорту. Щепитися зможуть усі охочі пасажири, які прилітають до Львова та відлітають в інші міста. При собі треба мати квиток на літак.
Вакцину пропонуватимуть на вибір - Pfizer чи Coronavac. У перспективі пункт імунізації - планують перетворити на загальний. Вакцинуватимуть усіх бажаючих - за попередньою реєстрацією.
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