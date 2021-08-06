При собі треба мати квиток на літак

У Львові сьогодні почнуть вакцинувати людей в аеропорту. Щепитися зможуть усі охочі пасажири, які прилітають до Львова та відлітають в інші міста. При собі треба мати квиток на літак.

Вакцину пропонуватимуть на вибір - Pfizer чи Coronavac. У перспективі пункт імунізації - планують перетворити на загальний. Вакцинуватимуть усіх бажаючих - за попередньою реєстрацією.