В Украину передали 54 тысячи доз вакцины AstraZeneca [ Редактировать ]
В среду, 4 августа, правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. В общем сложности Украина получит 131 тысячу доз вакцины. Об этом сообщает LRT.
В ближайшие несколько недель в Украину поступят оставшиеся 77 тысяч доз.
Таким образом, Литва помогает стране, переживающей геополитические и другие потрясения, бороться с коронавирусом.
Как известно, Министерство здравоохранения Украины недавно позволило иммунизировать детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.
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