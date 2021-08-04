В среду, 4 августа, правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. В общем сложности Украина получит 131 тысячу доз вакцины. Об этом сообщает LRT.

В ближайшие несколько недель в Украину поступят оставшиеся 77 тысяч доз.

Таким образом, Литва помогает стране, переживающей геополитические и другие потрясения, бороться с коронавирусом.

Как известно, Министерство здравоохранения Украины недавно позволило иммунизировать детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

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