На территорию Украины ввезут 17 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, препараты попадут в страну до конца 2021 года, при этом препараты могут ввести и немного раньше. К тому же, Кузин призвал граждан иммунизироваться.

Вакцинироваться надо той вакциной, которая есть сейчас. Я не советую ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, до конца года Украина получит еще 17 млн доз Pfizer, но вспышка может произойти раньше.

Читайте также, согласно распределению Минздрава, вакцина Moderna пока используется в Украине исключительно для первой прививки. Дозы для второго укола должны поступить в медучреждения после 16 августа, на сегодняшний день в Киеве нет проблем с прививками второй дозой.

Кроме того, правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. В общем сложности Украина получит 131 тысячу доз вакцины. В ближайшие несколько недель в Украину поступят оставшиеся 77 тысяч доз.

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