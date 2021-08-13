Посли країн НАТО зберуться через ситуацію в Афганістані. Вона там різко загострилася. Ісламісти "Талібану" захопили майже дві третини території країни.

Українське МЗС готується евакуювати наших громадян і закликає їх негайно залишити Афганістан, а тим, хто тільки планує його відвідати, утриматися від поїздки. Адже бої дедалі запекліші. Чому урядовим силам не вдається стримати наступу? Та як на це реагує світ? Дивіться далі.

За минулу добу бойовики "Талібану" захопили друге за величиною афганське місто Кандагар та ще кілька столиць провінцій. Бої стають дедалі запеклішими, а гуманітарна криза загострюється. Чому урядовим силам не вдається стримати масований наступ ісламістів та як на це реагує міжнародна спільнота? Дивіться далі.

Таліби вперше за 20 років вільно роз'їжджають головною площею Кандагара. Його захоплення радикалами підтвердила влада Афганістану. За даними "Вашингтон Пост", менш ніж за добу Талібан також захопив провінційні столиці Герат і Лашкаргах. А урядові війська відступили до своїх укріплень на околицях. Під контролем ісламістів - більше ніж половина території Афганістану. Ситуація в країні загострилася після того, як США почали виводити з країни війська.

Джон Кірбі, прессекретар Пентагону:

Це не наша держава, щоб її боронити. Тепер їхня черга. Головнокомандувач дав нам нову місію. Це повне виведення американського контингенту до кінця місяця. І ми плануємо вкластися в ці терміни.

Як бойовикам вдалося захопити стільки території за лічені місяці - головне питання, яке нині непокоїть світову спільноту. Американці разом із союзниками по НАТО витратили останні 20 років на технічне забезпечення й підготовку афганської армії.

Генерали США та Великої Британії твердили: їм вдалося створити могутнє та вправне військо. А воно складається з понад трьохсот тисяч армійців, правоохоронців та представників військово-повітряних сил. Водночас в армії - суцільна корупція, низький бойовий дух і дезертирство. Саме тому бійці з легкістю здають території - йдеться в статті ВВС.

Імран Хан, прем'єр-міністр Пакистану:

Афганський уряд наразі робить усе, аби тільки американці повернулися. За зачиненими дверима вони звинувачують в усьому США. І водночас намагаються переконати їх втрутитися в ситуацію.

Таліби просуваються з півночі на південь країни. Мирне населення часто слугує бойовикам живим щитом, багато хто зазнає поранень і гине. За даними ООН, лише минулого місяця загинули понад тисяча цивільних. Особлива небезпека загрожує афганцям, які співпрацювали з міжнародними силами НАТО.

Люди змушені тікати разом із сім'ями - іноді через лінію фронту. Багато хто прямує до Кабула. За його стінами вже ховаються десятки тисяч біженців.

Томсон Пірі, представник Всесвітньої продовольчої програми:

Боїмося, що найгірше попереду. Наближається хвиля голоду. Ні для кого не секрет, що ситуація в Афганістані стала непрогнозованою. Конфлікт має всі ознаки гуманітарної катастрофи.

Кабул готується до облоги. Наразі місто під контролем офіційної влади. Однак це може змінитися за лічені тижні. Вашингтон споряджає туди три тисячі солдатів для евакуації своїх дипломатів. Втім, поки що посольство не закриватимуть. Своїх спецпризначенців для охорони дипмісій відрядили також Канада і Велика Британія.

Ашраф Гані, президент Афганістану:

Усі мають знати: ми стоятимемо до останнього, ніби гора. Наші вороги не вистоять, бо всі їхні дії є злом. Вони кладуть у могилу молодь, а із живими поводяться, немов дикуни.

Ісламісти планують відновити "Ісламський емірат Афганістан". Саме так радикали називали державу з 96-го до 2001-го року, коли вона була під їхнім контролем. І повернути її до жорстких форм шаріату.

Бібі Гуль, біженка з провінції Герат:

Чула, що таліби гвалтують дівчат. Убивають молодь, у кого є тату. Забирають із собою хлопців. Такі чутки ходять у Гераті, звідки я виїхала.

У Німеччині вже попередили: халіфат не фінансуватимуть. Щороку країні виділяють 430 мільйонів євро допомоги. Однак талібам не дадуть ані цента - заявив очільник німецького МЗС Гайко Маас.

У ЄС також погрожують відмовою від фінансової підтримки Афганістану. Водночас офіційний Пекін має намір визнати владу "Талібану", якщо той захопить Кабул.