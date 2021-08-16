Боротьба з іноземним впливом чи опозиційними медіа? У Польщі протестують проти суперечливих змін до закону про телерадіомовлення. Що вони передбачають? І чому ці поправки вже розкритикували офіційні Вашингтон та Брюссель?

"Вільні медіа - вільна Польща". Під таким гаслом цього тижня відбулися велелюдні виступи в десятках польських міст. На вулиці вийшли незгодні з планами урядової партії внести зміни до закону про телерадіомовлення. І видавати та продовжувати ліцензії лише тим засобам масової інформації, де частка іноземного капіталу не перевищує сорока дев'яти відсотків. Виняток ініціатори поправок запропонували зробити лише для європейського капіталу. Тобто, кінцевий бенефіціар може базуватися тільки в країнах ЄС, в Ісландії, Норвегії чи в Ліхтенштейні.

Влада не може нав'язувати нам, що дивитися. У людей має бути вибір!

Протест - це мій громадянський обов'язок. Ми отримали свободу саме для того, щоб її завжди боронити. Особливо тепер, коли під загрозою наші основні права, включно з правом на достовірну інформацію!

Попри протести, зміни до закону вже ухвалила нижня палата польського парламенту - сейм. "За" проголосувала проста більшість - 228 депутатів. Тепер законопроєкт передадуть на розгляд сенату, який може його ветувати.

Ініціатори змін до закону стверджують: їхня мета - це боротьба з іноземним впливом на медіа та пропагандою. Наприклад, російською чи китайською. Втім, у таке пояснення вірять не всі поляки.

Ба більше, експерти впевнені: мішенню поправок є один із найпопулярніших інформаційних каналів країни TVN24. Кінцевим бенефіціаром цього опозиційного ЗМІ, яке критикує уряд, є американський концерн Discovery. У вересні в каналу закінчується ліцензія. І в разі остаточного ухвалення поправок, її можуть не продовжити.

Борис Будка, представник фракції "Громадянська платформа":

Це антиконституційний закон, мета якого "закрити рота" вільним ЗМІ. Сьогодні він стосується одного телеканалу - ми усі знаємо якого саме. Але насправді він впливає на безпеку всієї держави. Який нормальний інвестор захоче вкладати гроші в країну, де за один вечір можуть ухвалити закон, який де-факто виганяє капітал країни-союзника?

Зміни до закону вже розкритикували в Сполучених Штатах та Євросоюзі. І попередили Варшаву про можливе погіршення інвестиційного клімату. А концерн Discovery повідомив, що позиватиметься до уряду Польщі.