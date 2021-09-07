Свобода слова - це фундамент будь-якої демократичної країни. Якщо у цивілізованому світі медіа та журналісти порушили якісь закони, цим займаються суди. Все має бути в законній площині. Політичні мотиви не можуть бути причиною закриття медіа. Роль телеканалів якраз і полягає в тому, щоб стати майданчиком для дебатів. На яких звучать різні позиції, а якщо немає різних думок - то про яку дискусію може йтися?