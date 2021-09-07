Сенат Франції наголошує, що медіа не можуть бути закритими через політичні мотиви [ Редактировать ]
Політичні мотиви не можуть бути причиною закриття мас-медіа. На цьому наголошують представники сенату Франції.
Вони сьогодні зустрілися з представниками українських ЗМІ, які потрапили під санкції РНБО. Медійники розповіли європейським парламентаріям про ситуацію зі свободою слова в Україні. Ті пообіцяли поінформувати про це французьске суспільство.
Наталі Гуле, віце-президентка комісії з конституційного законодавства Сенату Франції:
Все має відбуватися в рамках закону, адже антизаконні рішення стають причиною багатьох проблем. І лягають в основу створення тоталітарної системи в країні.
Жоель Герріо, віце-президент Комітету іноземних справ Сенату Франції:
Свобода слова - це фундамент будь-якої демократичної країни. Якщо у цивілізованому світі медіа та журналісти порушили якісь закони, цим займаються суди. Все має бути в законній площині. Політичні мотиви не можуть бути причиною закриття медіа. Роль телеканалів якраз і полягає в тому, щоб стати майданчиком для дебатів. На яких звучать різні позиції, а якщо немає різних думок - то про яку дискусію може йтися?
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