Контрафактного газу на 58 мільйонів. На Харківщині викрили незаконне виробництво палива. Компанія постачала побутовий газ із Росії і вже на власних потужностях нелегально перетворювала його на автогаз. Детальніше про це розкажуть мої колеги.

Це кадри зі спецоперації, яку податківці разом із прикордонниками та прокуратурою провели на Харківщині. Там викрили незаконне виробництво пального.

Державна фіскальна служба України:

Встановлено, що посадові особи товариства, не маючи жодних дозвільних документів, організували схему постачання контрафактного скрапленого газу з Росії, нібито для побутових потреб населення, який потім переробляли в автогаз на НПЗ, та в подальшому реалізовували без сплати належних акцизних платежів. За результатами проведених заходів припинено незаконну діяльність з виготовлення, зберігання та реалізації автогазу, який не відповідає вимогам ДСТУ. Виявлено фальсифікату в кількості понад 3 мільйони літрів на суму близько 58 мільйонів гривень.

Газонакопичувальна станція розташована у селі Гатище. А от, яка саме мережа АЗС переробляла та постачала контрафактний газ, у ДФС не кажуть. Це з'ясували галузеві фахівці.

Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95":

Йдеться про газонакопичувальну станцію "Вовчанськ" Харківської області. Це нова станція компанії "БРСМ-Нафта". Газ з Росії. Цей газ для побутового призначення. По суті, він заливаєтсья у баки авто, тому що це - дешево, тому що це - вигідно і там низькі податки, там низька ціна. Але насправді, це не припустимо, і по законодавству можна заправляти в машину тільки автомобільний газ.

Це вже не перші слідчі дії на об'єктах. Днями у Києві ДФС провела обшуки на шести автозаправних станціях. Про це першими повідомили у самій компанії. Раніше, фахівці паливного ринку неодноразово говорили і про ухилення від сплати податків, і про низьку якість пального.

Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз:

Як правило, ми просто відбирали проби на їхніх АЗС, відправляли у нашу лабораторію сертифіковану, акредитовану. Отримували результати і бачили, що порушення, в основному, відбуваються в порушенні параметрів бензину, дизельного пального, які не відповідали нормативам ДСТУ, тобто, це пальне було фактично, неякісне, яке продавати, фактично, не можна.

Натомість, мережа і далі працює на ринку. Навіть більше - розширює свої потужності.

Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз:

Наразі ми з мережею "БРСМ-Нафта" не співпрацюємо. До цього тривалий час ми робили моніторинг якості на їх станціях. Ми почали останнім часом знаходити багато порушень. Про що повідомляли керівництво цієї мережі. Але, на жаль, нічого не змінилося.

За оцінками експертів, через тіньовий ринок палива та фальсифікат, український бюджет щороку втрачає до 20 мільярдів гривень.