В понедельник, 13 сентября, появилась информация о том, что в течение ближайших месяцев в Египте появятся два новых туристических города. Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани в интервью газете "Известия".

В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина (оборудованная гавань) для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин.

Власти Египта работают над тем, чтобы связать все туристические зоны и города разными способами: дешевыми авиалиниями, летными программами, скоростными дорогами, железными дорогами.

Министр также заявил, что в ближайшее время стоимость авиабилетов в страну не изменится, подчеркнув, что власти Египта продолжают оказывать поддержку авиакомпаниям из других государств.

Ранее мы писали о том, что в Египте ослабили ограничения, связанные с коронавирусом. Теперь гостиницы, рестораны и кинотеатры смогут вмещать больше гостей.