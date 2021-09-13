В Египте появятся два новых туристических города [ Редактировать ]
В понедельник, 13 сентября, появилась информация о том, что в течение ближайших месяцев в Египте появятся два новых туристических города. Об этом сообщил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани в интервью газете "Известия".
В течение ближайших нескольких месяцев мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина (оборудованная гавань) для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин.
Власти Египта работают над тем, чтобы связать все туристические зоны и города разными способами: дешевыми авиалиниями, летными программами, скоростными дорогами, железными дорогами.
Министр также заявил, что в ближайшее время стоимость авиабилетов в страну не изменится, подчеркнув, что власти Египта продолжают оказывать поддержку авиакомпаниям из других государств.
Ранее мы писали о том, что в Египте ослабили ограничения, связанные с коронавирусом. Теперь гостиницы, рестораны и кинотеатры смогут вмещать больше гостей.
по теме
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
Взгляните на картинку, представленную ниже. Это изображение состоит из нескольких фотографий
Наш мозг часто нас обманывает. Двое людей могут смотреть на одно и то же изображение и видеть совершенно разные вещи
На картинке, которую вы видите ниже, нарисовано 7 животных
Обычный тест на одну минуту может многое вам поведать