За минулу добу в Туреччині виявили майже 28 тисяч нових хворих - найбільше за останні чотири місяці. А від ускладнень після ковіду померли 276 людей - це теж рекордний показник.

Суттєве збільшення смертності через коронавірус у Туреччині фіксують із середини літа. Тоді скасували більшість карантинних обмежень. Від початку епідемії в країні інфікувалися понад шість мільйонів людей. З них понад 60 тисяч - померли. Наразі повне щеплення отримали майже половина населення.