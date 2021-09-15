В Туреччині фіксують рекордні показники інфікувань на COVID-19 за добу [ Редактировать ]
За минулу добу в Туреччині виявили майже 28 тисяч нових хворих - найбільше за останні чотири місяці. А від ускладнень після ковіду померли 276 людей - це теж рекордний показник.
Суттєве збільшення смертності через коронавірус у Туреччині фіксують із середини літа. Тоді скасували більшість карантинних обмежень. Від початку епідемії в країні інфікувалися понад шість мільйонів людей. З них понад 60 тисяч - померли. Наразі повне щеплення отримали майже половина населення.
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При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.
Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.
Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині. Ушпиталили напередодні понад тисячу хворих. 60 пацієнтів - померли від ускладнень.
Варіант "Дельта", який уперше зафіксували в Індії, не є найпоширенішим у світі. Його випереджає "Альфа" - це британський штам, який виявили в 193 країнах світу.
Оновлені карантинні норми почнуть діяти вже за тиждень. До речі, повністю імунізовані майже п'ять мільйонів українців.