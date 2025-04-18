Соціологи з університету Британської Колумбії розробили ідеальний режим дня, який допоможе жити щасливим життям. Про це пише The Independent.

Вони проаналізували дані опитування, у якому респонденти відповідали, скільки часу на день вони витрачають на 100 різних видів діяльності, і які дні вони вважають "кращими за звичайні".

Потім підрахували, чим і скільки часу займалися люди у ці дні, і вийшла формула ідеального середньостатистичного дня людини.

Тож для того, щоб почуватися щасливим, людині потрібно:

6 годин якісного проведення часу з сім'єю;

2 години з друзями;

1,5 години невимушеного спілкування просто з іншими людьми;

6-годинний робочий день;

дорога до роботи займає 15 хвилин;

2 години фізичних вправ (включаючи піші прогулянки);

максимум 1 година думскроллінга (читання соцмереж).

Нагадаємо, що останні дослідження підтвердили зростання ризику раку кишківника у тих пацієнтів, які активно використовують смартфони у нічний час.