Вчені відкрили формулу ідеального дня [ Редагувати ]
Джерело: Вечірній Київ
Соціологи з університету Британської Колумбії розробили ідеальний режим дня, який допоможе жити щасливим життям. Про це пише The Independent.
Вони проаналізували дані опитування, у якому респонденти відповідали, скільки часу на день вони витрачають на 100 різних видів діяльності, і які дні вони вважають "кращими за звичайні".
Потім підрахували, чим і скільки часу займалися люди у ці дні, і вийшла формула ідеального середньостатистичного дня людини.
Тож для того, щоб почуватися щасливим, людині потрібно:
- 6 годин якісного проведення часу з сім'єю;
- 2 години з друзями;
- 1,5 години невимушеного спілкування просто з іншими людьми;
- 6-годинний робочий день;
- дорога до роботи займає 15 хвилин;
- 2 години фізичних вправ (включаючи піші прогулянки);
- максимум 1 година думскроллінга (читання соцмереж).
Нагадаємо, що останні дослідження підтвердили зростання ризику раку кишківника у тих пацієнтів, які активно використовують смартфони у нічний час.
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