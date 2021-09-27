Туреччина знову потерпає від пожеж

У Туреччині знову вирують лісові пожежі. Спалахнуло одразу вісім осередків у кількох провінціях на півдні й заході країни. Зокрема в Анталії, Стамбулі та Муглі. До гасіння залучили авіацію, усі осередки - локалізували.

Нагадаю, цього літа лісові пожежі завдали величезної шкоди Туреччині. У липні-серпні стихійне лихо охопило 30 провінцій. Полум'я упритул підібралося до готелів на відомих курортах.

Загинули восьмеро людей, близько тисячі постраждали. Причиною біди влада називає недбалість, а ще - аномальну спеку.