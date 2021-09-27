У Туреччині знову вирують лісові пожежі [ Редактировать ]
У Туреччині знову вирують лісові пожежі. Спалахнуло одразу вісім осередків у кількох провінціях на півдні й заході країни. Зокрема в Анталії, Стамбулі та Муглі. До гасіння залучили авіацію, усі осередки - локалізували.
Нагадаю, цього літа лісові пожежі завдали величезної шкоди Туреччині. У липні-серпні стихійне лихо охопило 30 провінцій. Полум'я упритул підібралося до готелів на відомих курортах.
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