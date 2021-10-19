Народного депутата Людмилу Буймистер исключили из парламентской фракции "Слуга народа". Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

Глава фракции Давид Арахамия во время брифинга в Верховной Раде заявил, что процедурно об исключении Буймистер из "Слуг народа" спикер Руслан Стефанчук может объявить на заседании Рады в среду, 20 октября. Поскольку фракция справилась со сбором подписей в турбо-режиме, Стефанчук объявил об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа" уже 19 октября:

Пришла информация от фракции "Слуга народа", которая говорит о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона "О регламенте Верховной Рады" сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Буймистер Людмилы Анатольевны.

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Людмила Буймистер - единственная из "слуг народа", которая не поддержала законопроект об олигархах. Также она голосовала против отставки спикера Дмитрия Разумкова.

​Сама политик утверждала, что причиной запуска процесса ее исключения из фракции стало активное общение с журналистами и то, что "рассказывает избирателям, что же на самом деле происходит в стране".

На парламентских выборах 2019 года Людмила Буймистер победила на одномандатном избирательном округе №223 в Шевченковском районе Киева, опередив "свободовца" Юрия Левченко.

Напомним, что 1 февраля 2021 года фракция "Слуга народа" исключила бывшего телеведущего Александра Дубинского, а 24 мая - Евгения Шевченко.