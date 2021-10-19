Из фракции "Слуга народа" исключили Людмилу Буймистер [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Народного депутата Людмилу Буймистер исключили из парламентской фракции "Слуга народа". Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
Глава фракции Давид Арахамия во время брифинга в Верховной Раде заявил, что процедурно об исключении Буймистер из "Слуг народа" спикер Руслан Стефанчук может объявить на заседании Рады в среду, 20 октября. Поскольку фракция справилась со сбором подписей в турбо-режиме, Стефанчук объявил об исключении Буймистер из фракции "Слуга народа" уже 19 октября:
Пришла информация от фракции "Слуга народа", которая говорит о том, что в соответствии с ч. 3 ст. 60 закона "О регламенте Верховной Рады" сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Буймистер Людмилы Анатольевны.
Людмила Буймистер - единственная из "слуг народа", которая не поддержала законопроект об олигархах. Также она голосовала против отставки спикера Дмитрия Разумкова.
Сама политик утверждала, что причиной запуска процесса ее исключения из фракции стало активное общение с журналистами и то, что "рассказывает избирателям, что же на самом деле происходит в стране".
На парламентских выборах 2019 года Людмила Буймистер победила на одномандатном избирательном округе №223 в Шевченковском районе Киева, опередив "свободовца" Юрия Левченко.
Напомним, что 1 февраля 2021 года фракция "Слуга народа" исключила бывшего телеведущего Александра Дубинского, а 24 мая - Евгения Шевченко.
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