Министр экологии подал в отставку - Арахамия [ Редактировать ]
Источник: Слово и Дело
Во вторник, 19 октября, глава Минэкологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Я видел, что он написал заявление. Я заходил как раз к председателю (Рады), а он выходил. По собственному желанию (написал)... Так совпали обстоятельства, что я видел, что он выходил и он писал заявление.
Арахамия уверен, что в парламенте хватит голосов за отставку Абрамовского.
При этом он допустил, что на должность министра экологии назначат кого-то из депутатов фракции "Слуга народа".
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