"Слуги народа" исключили Александра Дубинского (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Решение было оглашено по итогам голосования членов монобольшинства.
За исключение Дубинского проголосовали 198 парламентариев, 29 - против, 19 - воздержались.
Сам народный депутат расценил голосование как "чистый фарс" из-за его тайного характера и отсутствия подписных листов.
Мы увидели истинные лица политических актеров и в Офисе президента, и в украинском парламенте. Прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения политических дивидендов для решения своих проблем.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что голосовал за исключение Дубинского, поскольку нардеп "не отреагировал на прямой посыл президента". По словам политика, Владимир Зеленский обращался к Дубинскому с предложением хотя бы на время выйти из фракции, чтобы не бросать тень на "Слугу народа".
Разглашать поименные результаты голосования Арахамия не намерен.
В этом нет необходимости. Это внутреннее фракционное решение. Зачем вам результаты?
Ранее сообщалось, что "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о двойном гражданстве.
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