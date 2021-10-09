В "Слуге народа" заявили о массовой чистке министров: когда она начнется [ Редактировать ]
Источник: Українські новини
В пятницу, 8 октября, депутаты выбрали нового спикера Верховной Рады, а теперь планируются большие ротации в Кабинете министров Украины. В отставку могут отправить от трех до пяти министров.
Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Надо просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и прочее, и потом уже голосовать в зале", - уточнил он.
По словам Арахамии, вопрос отставки глав министерств отложили, потому что первоочередной задачей была отставка спикера Рады.
"На следующей неделе мы планируем этот вопрос (ротаций в правительстве, - ред.) обсуждать. Потом, через неделю, когда будет пленарная неделя, - уже воплощать в жизнь", - резюмировал он.
В четверг, 7 октября, Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста главы Верховной Рады. После этого он ответил, есть ли у него президентские амбиции.
Рада поддержала отставку спикера парламента Дмитрия Разумков. "За" решение проголосовали 284 народных избранника.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Спикер Верховной Рады прокомментировал сбор подписей за свою отставку и заверил, что у него нет конфликта с парламентской фракцией "Слуга народа"
Про це сьогодні у соцмережі повідомив сам спікер. Каже, з процесом не зволікатиме і негайно розішле депутатам відповідні листи. Крім того, Разумков запевняє, що жодних конфліктів зі "Слугами" не має.
Политолог обратил внимание, что из Руслана Стефанчука и Александра Корниенко в парламенте складывается очень интересный тандем
А ще наполягають збільшити витрати на субсидії та зменшити комунальні тарифи. В опозиції сподіваються, ці норми внесуть у бюджет на наступний рік.
Смерть Полякова - стала топтемою і в парламенті. Анна Скороход - знепритомніла просто в Раді, коли почула цю новину. А от депутатка від "Слуг" Галина Третьякова - шокувала всю країну!