В пятницу, 8 октября, депутаты выбрали нового спикера Верховной Рады, а теперь планируются большие ротации в Кабинете министров Украины. В отставку могут отправить от трех до пяти министров.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Надо просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и прочее, и потом уже голосовать в зале", - уточнил он.



По словам Арахамии, вопрос отставки глав министерств отложили, потому что первоочередной задачей была отставка спикера Рады.

"На следующей неделе мы планируем этот вопрос (ротаций в правительстве, - ред.) обсуждать. Потом, через неделю, когда будет пленарная неделя, - уже воплощать в жизнь", - резюмировал он.

В четверг, 7 октября, Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста главы Верховной Рады. После этого он ответил, есть ли у него президентские амбиции.

Рада поддержала отставку спикера парламента Дмитрия Разумков. "За" решение проголосовали 284 народных избранника.

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