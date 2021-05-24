Фракция "Слуга народа" исключила Шевченко [ Редактировать ]
Источник: БЕЛТА
Народный депутат Евгений Шевченко исключен из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Об этом сообщает официальный сайт партии.
Народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа". Соответствующее решение принято большинством голосов. Собраны все необходимые подписи. Вскоре документы будут переданы руководству Верховной Рады для объявления в зале.
Исключение Шевченко из "Слуги народа" прокомментировал в Telegram и народный депутат партии Александр Качура.
Секретариату фракции всё-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании. С освобождением, Евгений!
Напомним, что 20 апреля 2021 года Евгений Шевченко встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал действия Шевченко неприемлемыми. 22 апреля в пропрезидентской партии решили проголосовать об исключении Шевченко из фракции.
Напомним, что 1 февраля фракция "Слуга народа" исключила бывшего телеведущего Александра Дубинского.
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