Во вторник вечером, 26 октября, в Харькове, перекрестке улиц Гагарина и Одесской, произошло жуткое ДТП, которое обернулось смертью. Автомобиль Infinity вылетел на перекресток на большой скорости и врезался в Chevrolet. 16-летняя пассажирка Infifniti рассказала, что за рулем находился Николай Харьковский. Об этом сообщила мать девочки Елизаветы Дусик, пишет Newsroom.

По ее словам, в тот вечер дочь сидела на переднем пассажирском сидении Infifniti, сзади были ее друзья - Михаил и Валерий. За рулем был 16-летний Харьковский.

Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним. Он ей никакой не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди думают, что аварию спровоцировал ее парень, потому желают ей смерти. При этом ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходили и ничего не просили. Ни помощи, ни угроз от них не было.

28 октября Елизавету перевели в областную больницу. У нее перелом ноги.

На три дня ее уложили на вытяжку. Сейчас пока операции не делают. Вчера я написала в горсовет письмо с просьбой оказать материальную помощь на лечение.

За эти дни семья потратила на медикаменты уже 8 тысяч гривен.

В то же время Telegram-канал Харьков 1654 сообщал, что девушка жалуется на угрозы физической расправы из-за ее показаний против Харьковского. Общественная организация Hunters и представители Нацкорпуса обеспечили ей круглосуточную охрану.

Напомним, что в полиции раскрыли детали инцидента. Также в сети обнародованы первые видео с места происшествия. По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Дочь жертвы кровавого ДТП в Харькове просит о помощи.

Также стало известно о состоянии пострадавших, которых госпитализировали с места происшествия. Также смотрите все подробности, которые известны о водителе Infinity.

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