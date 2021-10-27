Во вторник вечером, 26 октября, в Харькове, перекрестке улиц Гагарина и Одесской, произошло жуткое ДТП, которое обернулось смертью. Стало известно, какое сейчас состояние пострадавших. Об этом заявила заместитель мэра города Светлана Горбунова-Рубан.

Водитель Infiniti сильно не пострадал, ему оказали помощь амбулаторно и он покинул больницу.

По состоянию на сейчас, в больнице находятся три человека. Это пассажиры автомобиля Infiniti.

Пострадал парень 19 лет - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб головы, вывих плеча, ушиб туловища. На лечении.

"У девушки, которой 16 лет, закрытый перелом левого бедра, ушиб мягких тканей головы туловища. Она также на лечении, ее состояние стабильное", - рассказала заместитель главы горсовета.

Еще один пострадавший - парень 19 лет. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб головы, шеи, закрытый перелом ключицы.

Напомним, что в полиции раскрыли детали инцидента. Также в сети обнародованы первые видео с места происшествия. По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.

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