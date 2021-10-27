Во вторник вечером, 26 октября, в Харькове, перекрестке улиц Гагарина и Одесской, произошло жуткое ДТП, которое обернулось смертью. Автомобиль Infinity вылетел на перекресток на большой скорости и врезался в Chevrolet. В результате аварии погиб водитель Chevrolet. Дочь погибшего ищет хорошего адвоката и просит свидетелей связаться с ней.

Сейчас мы с братом находимся около морга, где лежит мой папа. А вместо этого сегодня в нашей семье планировалась очень радостная и долгожданная дата, для папы, в первую очередь, как для отца его детей. Но, увы, сложилась как сложилось. Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность.

Она отметила, что семья сейчас находится в поисках опытного адвоката, который сможет помочь им в этой ситуации.

Людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его, прошу вас, объявитесь. Это не страшно. Страшно жить с тем, чего вы не сделаете сейчас.

Напомним, что в полиции раскрыли детали инцидента. Также в сети обнародованы первые видео с места происшествия. По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Позже стало известно о состоянии пострадавших, которых госпитализировали с места происшествия. Также смотрите все подробности, которые известны о водителе Infinity.

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