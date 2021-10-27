Во вторник вечером, 26 октября, в Харькове, перекрестке улиц Гагарина и Одесской, произошло жуткое ДТП, которое обернулось смертью. В сети обнародованы первые видео с места происшествия. Кадры публикует Telegram-канал "Харьков 1654".

Так, на кадрах одного из них запечатлен 16-летний виновник аварии, водитель Infiniti Харьковский Николай Михайлович, который, согласно видео, получил легкие травмы: он в сознании, может передвигаться.

Внимание! Видео 18+

Также опубликованы фото сразу после аварии, сделанные, как указано, во время дачи показаний по делу о ДТП.

Напомним, что в полиции раскрыли детали инцидента. По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.

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