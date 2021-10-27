Во вторник вечером, 26 октября, в Харькове, перекрестке улиц Гагарина и Одесской, произошло жуткое ДТП, которое обернулось смертью. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, столкнулись Infiniti, Chevrolet и Skoda.

Начальник ГУ полиции Харьковской области Сергей Чиж заявил:

Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также со стоящим другим автомобилем марки Skoda.

Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте.

Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены в местную больницу.

"Четыре человека доставлены в больницу. В настоящее время врачами им оказывается медицинская помощь. Состояние стабильное", - сказано в сообщении.

В настоящее время скорость Infiniti устанавливается, но предварительно установлена сотрудниками полиции и следователями - более 100 км/ч. Да, есть такая информация, что в автомобиле марки Infiniti находились также несовершеннолетние.

По информации СМИ, за рулем Infiniti находился 16-летний парень, который в Харькове имею "дурную славу". Эту машину гонщику подарили на днях родители. Кроме того, харьковские каналы пишут, что два года назад (в 14 лет) водитель Infiniti устроил стрельбу из пневматического оружия в супермаркете.

В полиции деталей о том, кто был за рулем не уточняют.

По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.

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