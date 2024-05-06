Кабмін призначив директора "Укрспирту" [ Редагувати ]
Уряд призначив Станіслава Банчука виконувачем обов'язків директора ДП "Укрспирт". Розпорядження Кабінету міністрів №386-р від 3 травня опублікували на Урядовому порталі.
Погодитися з пропозицією Фонду державного майна про призначення Банчука Станіслава Ярославовича виконувачем обов’язків директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт".
Як пише ЛIГА, людина з таким самим прізвищем та ініціалами до 2014 року обіймала посаду заступника обласного прокурора Чернівецької області. Далі Станіслав Банчук вів індивідуальну адвокатську практику на Київщині.
Банчук С.Я. є засновником низки підприємств, зокрема ТОВ "Юридична компанія "Стандарт", ТОВ "Газтехком", ТОВ "Новітні енергетичні системи", Торговий дім "П.Е.Г.О.", ТОВ "ВОГА Ресурси" і ТОВ "СпецОіл", які спеціалізуються на торгівлі нафтою та газом.
Укрспирт – найбільший виробник спирту та спиртовмісної продукції в Україні. До його складу входив 41 виробничий майданчик. У 2020 році в Україні розпочалася приватизація спиртзаводів. Держава має намір продати 41 спиртзавод держпідприємства "Укрспирт" та ще 37 спиртзаводів концерну "Укрспирт".
31 січня 2022 року в.о. голови "Укрспирту" Сергій Блескун повідомив про звільнення. З лютого 2022 року обов'язки директора ДП "Укрспирт" виконував Віталій Жадобін.
Нагадаємо, 3 травня Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОВА.
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