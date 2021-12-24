США та Японія домовилися як діятимуть, якщо Китай нападе на Тайвань. За планом, який оприлюднила японська агенція Kyodo, Штати збираються розгорнути в Японії тимчасові бази морпіхів.

Їхнім забезпеченням, разом з постачанням боєприпасів та пального, займатиметься японська армія. Китайська влада вже заявляла, що "за необхідності" захопить Тайвань силою, оскільки вважає його своєю територією. Тайванський уряд наголошує: країна буде обороняти свою незалежність та демократичний устрій.

Минулого місяця збройні сили Тайваня представили першу ескадрилью модернізованих винищувачів F-16V - вони оснащені новим радіоелектронним обладнанням, системою радарів та озброєння. Та додатково замовили у США 66 стандартних винищувачів F-16.