Юлію Льовочкіну обрали віцепрезидентом групи соціалістів у Парламентській асамблеї [ Редактировать ]
Зміни в керівництві другої за численністю політсили в ПАРЄ. Віцепрезидентом групи соціалістів у Парламентській асамблеї обрали нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Юлію Льовочкіну.
Вона представлятиме Україну та опікуватиметься питаннями процедури та імунітету. Нагадаю, січнева сесія ПАРЄ розпочалася сьогодні і триватиме до 28 січня.
Група соціалістів налічує 129 депутатів, які представляють більшість країн Євросоюзу.
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