Вона представлятиме Україну та опікуватиметься питаннями процедури та імунітету.

Зміни в керівництві другої за численністю політсили в ПАРЄ. Віцепрезидентом групи соціалістів у Парламентській асамблеї обрали нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Юлію Льовочкіну.

Вона представлятиме Україну та опікуватиметься питаннями процедури та імунітету. Нагадаю, січнева сесія ПАРЄ розпочалася сьогодні і триватиме до 28 січня.

Група соціалістів налічує 129 депутатів, які представляють більшість країн Євросоюзу.