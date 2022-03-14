В Министерстве охраны здоровья Украины приняли решение о выдаче бесплатно инсулина на период военного времени. В период военного положения в Украине инсулин для пациентов будут отпускать бесплатно.

Денежные средства за производство инсулина полностью компенсируют из госбюджета, поэтому пациентам не нужно будет доплачивать за препарат.

Аптекам вернут средства за препараты согласно постановлению Кабинета министров №854 "Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных препаратов по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

Чтобы получить инсулин бесплатно, нужно:

1. Найти ближайшую аптеку в своем городе по специальной таблице.

2. В аптеке предоставить электронный или бумажный рецепт на инсулин.