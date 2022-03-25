Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что они готовы выделить 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь украинцам, которые стали беженцами и пострадали от войны с россией.

Об этом сообщается в Twitter Байдена.

По его словам, сегодня в Польше прошел брифинг о гуманитарной помощи на вторжение россии в Украину.

"Соединенные Штаты готовы предоставить дополнительный 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь", - написал Байден.

Он добавил, что его страна готова "пригласить до 100 000 украинцев и других, которые спасаются от российской агрессии".