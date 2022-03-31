В Україні в будні дні в середньому реєструють 4,5 тисячі випадків захворювань коронавірусом. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, станом на 27 березня в лікарнях госпіталізовано 4038 хворих на коронавірус.

Це дані з тих лікарень, звідки можна отримати статистику. Тому що там, де йдуть бойові дії – це важко.

Ляшко додав, що в Україні, незважаючи на війну, продовжується вакцинація, зокрема, третьою дозою.