Коронавірус в Україні: Ляшко розповів про кількість захворювань [ Редагувати ]
В Україні в будні дні в середньому реєструють 4,5 тисячі випадків захворювань коронавірусом. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.
За його словами, станом на 27 березня в лікарнях госпіталізовано 4038 хворих на коронавірус.
Це дані з тих лікарень, звідки можна отримати статистику. Тому що там, де йдуть бойові дії – це важко.
Ляшко додав, що в Україні, незважаючи на війну, продовжується вакцинація, зокрема, третьою дозою.
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