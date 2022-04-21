Скоїли злочини проти українців: розвідка опублікувала дані окупантів з Твері [ Редагувати ]
Розвідка опублікувала дані військових з 79 реактивно-артилерійської бригади з Твері, які вчиняють злочини проти українців.
Про це повідомляє ГУР.
Зазначається, що окупанти належать до західного військового округу збройних сил росії.
"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!", - йдеться у повідомленні.
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