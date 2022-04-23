"Окупанти шоковані від ЗСУ": СБУ опублікувала нову розмову військ путіна [ Редагувати ]
Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта із співслуживцем. Зокрема, загарбники шоковані від опору, який їм чинять Збройні сили України.
Про це повідомляє СБУ.
Окупанти бояться українських військових та почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.
"Втомилися ми тут! У нас снайпер сидить… ну його нафіг! Чотири людини зняв сьогодні", - розказує загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.
Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед.
Також його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів.
"Вони 8 років навчалися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут", - каже окупант.
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