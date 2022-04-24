В Бучі та Ірпені рашисти використали прийом Першої світової: десятки жителів загинули від смертоносних металевих дротиків

У тілах мешканців Бучі та Ірпені судмедексперти виявили флешети – загострені сталеві снаряди, схожі на дротики дартс. Окупанти скидали їх на міста з літаків.

"Флешети" - гострі цвяхоподібні снаряди 2,5 см з плавниками на одному кінці щоб зробити їх більш аеродинамічними. Смертельні міні-дротики призначені для подрібнення людського м’яса.

Частіше використовувалися в Першій світовій війні, ніж у сучасній війні.