Смертоносні дротики: в Бучі та Ірпені рашисти використали прийом Першої світової [ Редагувати ]
В Бучі та Ірпені рашисти використали прийом Першої світової: десятки жителів загинули від смертоносних металевих дротиків
У тілах мешканців Бучі та Ірпені судмедексперти виявили флешети – загострені сталеві снаряди, схожі на дротики дартс. Окупанти скидали їх на міста з літаків.
"Флешети" - гострі цвяхоподібні снаряди 2,5 см з плавниками на одному кінці щоб зробити їх більш аеродинамічними. Смертельні міні-дротики призначені для подрібнення людського м’яса.
Частіше використовувалися в Першій світовій війні, ніж у сучасній війні.
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