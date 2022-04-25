З початку війни у Кропивницькому вже працевлаштували з десяток лікарів

Медики на вагу золота! У лікарнях Кропивницького працевлаштовують лікарів-переселенців. Ще до війни вакантними у місті були до тридцяти відсотків посад. А наразі на роботу беруть усіх медиків, які знайшли прихисток у місті. Олена Бринза продовжить тему.

Через війну родині лікарів-анестезіологів довелось полишити свої рідні домівки вже вдруге. 2014 року і тепер. Зараз переїхали у Кропивницький із Севєродонецька.

Олена Бузаєва, переселенка:

Очень страшно, конечно, было оказаться в эпицентре действий военных, потому что с двумя детьми в подвалах, особенно с маленьким - это бутылочки, он у нас искуственник, бутылочки мыть нужно и памперсы. Самое страшное - оказаться на оккупированной территории, не в своей стране. Это безумно пугало меня. И поэтому мы двигались, бежали от всего, чтобы быть в безопасноти, чтобы быть в Украине.

Спочатку планували їхати далі, однак у Кропивницькому родину на стільки тепло зустріли, а коли ще й дізнались, що вони обидва лікарі - анестезіологи запропонували роботу в місцевих медзакладах. Радислав вже місяць допомагає на світ з'являтися немовлятам.

Радислав Єрьоменко, переселенець:

Є і переселенці вимушені, є і з Кіровоградської області породілля, тому більше кропивничан, були жінки із Маріуполя, я працюю вже місяць, були із моїх рідних міст, з Ірпіня були, з Чернігівської області, дуже багато людей знайшли прихисток саме в місті Кропивницький.

Олена Бузаєва, переселенка:

Тут очень классные люди, просто сумасшедшие. Нам соседи, как узнали про нашу беду, начали приносить помидоры, одежду, начали нас поддерживать. Тут очень классные, добрые, хорошие люди, очень хорошо работают волонтерские центры. Тоже мы обращались к ним, со всех сторон поддержка, тепло.

Родині Олени та Радислава, що мають двох діток, у Кропивницькому надали навіть службову двокімнатну квартиру. Наразі у лікарнях Кропивницького готові працевлаштувати й інших медиків-переселенців.

Оксана Макарук, начальниця управління охорони здоров'я Кропивницької міськради:

Гостро затребувані спеціальності - сімейні лікарі нам дуже потрібні, лікарі-педіатри, лікарі-паталогоанатоми, ми їх чекаємо до себе на роботу. Ми готові всіх медиків приютити, знайти робочі місця, персонально з кожним ми працюємо, пропонуємо. І я думаю без роботи ніхто не залишиться.

Про власне житло родина лікарів у новому місті і мріяти боялась. Тому навіть оглядаючи квартиру, досі не вірять. І мріють, як і вся країна, про перемогу.

Олена Бузаєва, переселенка:

Конечно мы надеемся на победу, надеемся, что все будет Украина! То, что все территории будут нашими территориями, то что целестность территории Украины тоже будет сохранена. Потому что хочется, чтоб и наши дети жили и этой войны не видели.

З початку війни у Кропивницькому вже працевлаштували з десяток лікарів - вимушених переселенців, яких також планують забезпечити службовим житлом.