російські окупанти настільки цинічні, що безсовісно обговорюють обстріл дітей, які нічого не підозрюючи, будуть йти зі школи. Відповідні перемовини росіян вдалося перехопити СБУ.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Це аудіо переговорів окупантів співробітники СБУ зробили на півдні України. На записі - розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-коригувальником вогню.

"Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, щоб приспати їхню пильність, але відразу планують обстріл, коли діти повертатимуться назад", - розповіли у відомстві.