СБУ перехопила розмови окупантів про обстріл дітей [ Редагувати ]
російські окупанти настільки цинічні, що безсовісно обговорюють обстріл дітей, які нічого не підозрюючи, будуть йти зі школи. Відповідні перемовини росіян вдалося перехопити СБУ.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Це аудіо переговорів окупантів співробітники СБУ зробили на півдні України. На записі - розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-коригувальником вогню.
"Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, щоб приспати їхню пильність, але відразу планують обстріл, коли діти повертатимуться назад", - розповіли у відомстві.
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