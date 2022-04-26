У Херсоні окупанти призначили "мера" міста і "губернатора" області [ Редагувати ]
У захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій призначили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута.
Я переконаний, що ці колаборанти та їх спільники після нашої перемоги понесуть відповідальність. Ці призначення є незаконними.
65-річний Володимир Сальдо був мером Херсона у 2002-2012 роках і народним депутатом від Партії регіонів у Верховній Раді 7-го скликання. З початку повномасштабної війни підтримав російську окупацію Херсона.
Олександр Кобець - викладач професійно-морського ліцею Херсонської державної морської академії. У 2020 році балотувався до Херсонської міськради від партії "Голос", був водієм мера Херсона Колихаєва.
Нагадаємо, що 25 квітня російські військові захопили будівлю Херсонської міської ради і зняли з будівлі прапор України. Меру та співробітникам міськради дали можливість поїхати додому.
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