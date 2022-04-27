Переселенці охоче відвідують квітник на Буковині [ Редагувати ]
Краса рятує. На Буковині розквітла долина тюльпанів. Її вже відвідали чимало українців, серед них і ті, котрі змушені були залишити рідні домівки. Тут вони намагаються набратися сил та енергії, помріяти та повернутися до мирного життя. Поспілкувалася з ними, а також вдихнула неймовірний аромат весняних квітів і Ольга Лучек.
Ольга Лучек, кореспондентка:
140 видів тюльпанів розквітли на ось цих чотирьох гектарах землі. Чимало буковинців, а також і вимушених переселенців з різних куточків України приходять сюди аби впіймати шматочок цієї тюльпанової краси та відволіктися від жорстоких реалій війни.
Настя та Євген приїхали з Донбасу. З нетерпінням чекають на свого первістка. Тікали від ворожих обстрілів якнайдалі. На тюльпанове поле прийшли за позитивними емоціями, оскільки вагітна постійно хвилюється за своїх рідних, які залишилися на сході.
Анастасія, переселенка:
Люблю дуже квіти. Це моя стихія. І я вирішила, що мені прям потрібно прийти й подивитися. І цим позитивом насититися. Вдома я також розводила квіти, петунії. У мене були на балконі та взагалі домашні квіти.
Пані Ольга з Києва. Милується квітами й плаче. Жінка дуже любить землю і працювати на ній. Щороку висаджувала різні сорти тюльпанів та нарцисів на своїй дачі. Цього року сумує, бо не може потрапити до рідного квітника.
Ольга, переселенка:
У нас колись була велика ділянка. Тут дерева, тут квіти, там город, наладиться як приїду, думаю, надіюся. Дом є дом, нічого не скажеш.
Тюльпани будуть квітнути ще пару тижнів. Тож кожен охочий може приїхати й отримати заряд кольорового позитиву.
Владислав Венгринюк, підприємець, власник тюльпанового поля:
Ми очікуємо пік цвітіння - це 3-9 травня, це розцвіте близько 70 процентів, близько 120 сортів різних можна буде побачити в один період. Багато людей приїжджають зараз до нас по деяких причинах і вони зможуть побачити, що Буковина - це прекрасний край і в майбутньому, коли вони повернуться до себе, будуть згадувати нас теплою усмішкою, красивими спогадами, світлинами.
Анастасія з Євгеном серед тюльпанів влаштували невеличку фотосесію, аби в майбутньому показати синові красиві світлини з Чернівців і розповісти про події, які довелося пережити. Вони мріють повернутися додому. І бажають всій Україні…
Миру і процвітання, щоб все налагодилося, щоб показати всьому світу, що ми дуже сильна і класна країна, взагалі позитивно налаштована, це напевно мої перші сльози тут.
Життя кожного українця розділилося на "до" і "після" війни, ми вже не будемо такими, як раніше, але однозначно - сильнішими. Українці - особливі, бо бачать красу у всьому. Вона і надихає на перемогу.
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Микола живе сам у сімейному триповерховому маєтку. Тут виросло не одне покоління його родини. Каже, якщо Лисичанськ впаде - готовий доєднатися до партизанського руху.
Ось такою щасливою ця сім'я була ще нещодавно. До приходу "руського мира". Євген - успішний бізнесмен з Маріуполя. Власник найбільшого у півмільйонному місті магазину автозапчастин.
Замість фарб - маскувальна сітка. У Львові художник - біженець із Києва Андрій Набока - створює неповторні картини із тканини яку використовують для плетіння маскувальних сіток.
Психологічний розлад, надмірна тривожність. Такий емоційний стан мають ті, хто тікає від війни, хто на власні очі бачив, як російські "асвабадитєлі" руйнують їхні міста та домівки.
Загалом від початку війни на Рівненщину переїхали понад чотири сотні підопічних з інтернатів Київської та Донецької областей. Профільні заклади вже переповнені й в регіоні шукають додаткові місця.