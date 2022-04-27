Краса рятує. На Буковині розквітла долина тюльпанів. Її вже відвідали чимало українців, серед них і ті, котрі змушені були залишити рідні домівки. Тут вони намагаються набратися сил та енергії, помріяти та повернутися до мирного життя. Поспілкувалася з ними, а також вдихнула неймовірний аромат весняних квітів і Ольга Лучек.

Ольга Лучек, кореспондентка:

140 видів тюльпанів розквітли на ось цих чотирьох гектарах землі. Чимало буковинців, а також і вимушених переселенців з різних куточків України приходять сюди аби впіймати шматочок цієї тюльпанової краси та відволіктися від жорстоких реалій війни.

Настя та Євген приїхали з Донбасу. З нетерпінням чекають на свого первістка. Тікали від ворожих обстрілів якнайдалі. На тюльпанове поле прийшли за позитивними емоціями, оскільки вагітна постійно хвилюється за своїх рідних, які залишилися на сході.

Анастасія, переселенка:

Люблю дуже квіти. Це моя стихія. І я вирішила, що мені прям потрібно прийти й подивитися. І цим позитивом насититися. Вдома я також розводила квіти, петунії. У мене були на балконі та взагалі домашні квіти.

Пані Ольга з Києва. Милується квітами й плаче. Жінка дуже любить землю і працювати на ній. Щороку висаджувала різні сорти тюльпанів та нарцисів на своїй дачі. Цього року сумує, бо не може потрапити до рідного квітника.

Ольга, переселенка:

У нас колись була велика ділянка. Тут дерева, тут квіти, там город, наладиться як приїду, думаю, надіюся. Дом є дом, нічого не скажеш.

Тюльпани будуть квітнути ще пару тижнів. Тож кожен охочий може приїхати й отримати заряд кольорового позитиву.

Владислав Венгринюк, підприємець, власник тюльпанового поля:

Ми очікуємо пік цвітіння - це 3-9 травня, це розцвіте близько 70 процентів, близько 120 сортів різних можна буде побачити в один період. Багато людей приїжджають зараз до нас по деяких причинах і вони зможуть побачити, що Буковина - це прекрасний край і в майбутньому, коли вони повернуться до себе, будуть згадувати нас теплою усмішкою, красивими спогадами, світлинами.

Анастасія з Євгеном серед тюльпанів влаштували невеличку фотосесію, аби в майбутньому показати синові красиві світлини з Чернівців і розповісти про події, які довелося пережити. Вони мріють повернутися додому. І бажають всій Україні…

Миру і процвітання, щоб все налагодилося, щоб показати всьому світу, що ми дуже сильна і класна країна, взагалі позитивно налаштована, це напевно мої перші сльози тут.

Життя кожного українця розділилося на "до" і "після" війни, ми вже не будемо такими, як раніше, але однозначно - сильнішими. Українці - особливі, бо бачать красу у всьому. Вона і надихає на перемогу.