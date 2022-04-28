Україна вилучила кораблі росії та білорусі [ Редагувати ]
В четвер, 28 квітня, в генеральному штабі ЗСУ повідомили про те, що Держприкордонслужба разом із Держбюро розслідувань продовжує виявляти майно країни-агресора, зокрема кораблі.
- В акваторії Ізмаїльського порту виявили білоруське судно Надія та суховантажне судно, які були залучені в логістичних операціях ворога на Дунаї.
- В акваторії Чорноморська знайшли російське судно. Власники намагалися сховати нафтоналивний танкер Волгонафта-268 на Іллічівському судноремонтному заводі, змінивши прапор корабля на замбійський.
Для мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету України вартість суден була суттєво занижена.
Кораблі вилучено та передано на зберігання до Адміністрації морських портів України. Питання їхньої націоналізації надалі розглядатимуть компетентні органи.
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