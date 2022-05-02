Астрологи склали гороскоп на травень для всіх знаків зодіакального кола. В останній місяць весни покращаться справи в Овнів та Риб, підвищення у кар'єрі світить Ракам та Скорпіонам.

Про це йдеться у прогнозі астролога Валентини Віттрок.

Овен

У травні дві планети успіху увійдуть в знак Овен, Венера з 3 травня, а Юпітер з 11 травня. Для жінок це означає приємний період у вигляді отримання компліментів від чоловіків, а для чоловіків - вдалий час для вирішення фінансових ресурсів. З 10-го травня, коли Меркурій почне ретроградити, можливе повернення до старих невирішених проблем, проте зірки - на боці Овнів.

Телець

Тельці у травні будуть у центрі уваги, проте енергетика коридору затемнень, конфігурація планети уран, місячне затемнення - не дадуть відчуття комфорту, що так важливо для цього знаку. На початку травня, коли сонце з'єднається з Ураном, можливі сюрпризи: у жінок з'явиться молодий активний шанувальник, у чоловіків можливість проведення дозвілля з друзями і тими, хто їх любить. У травні всі, хто мріє про велике кохання - можуть пригорнутися до широких грудей представників цього знаку.

Близнюки

Юпітер, Венера та Марс пройдуть зоною кохання та дружби, тому самотніми Близнюки не будуть, проте можливе відчуття вигорання. З 10-го травня Меркурій почне зворотний рух, тому всі справи доведеться відкласти до кращих часів. Це буде час старих проєктів, а також старих приятелів.

Рак

У травні очікуються поїздки та зустрічі з друзями. Дві планети успіху, Венера і Юпітер, можуть принести пропозиції щодо роботи, проте не варто їх розглядати всерйоз. Всередині місяця не варто форсувати стосунки та залишити, як є. Остання декада місяця кардинально змінить ситуацію: Марс увірветься у справи кар'єри, внесе рішучі дії, а на горизонті виринуть люди з минулого, які нав'яжуть Ракам свою симпатію, проте самим їм захочеться "залягти на дно", осмислюючи все, що відбувається.



Лев

Леви будуть знаходитися під впливом сонячного затемнення, тому до 25 травня є велика загроза низки стресових ситуацій. У травні найкращі планети сонячної системи: Венера та Юпітер пророкують Левам далекі поїздки, в яких вони зустрінуть симпатію та чуттєвий імпульс обожнювання, що для них важливо. З 10-го числа різні починання краще відкласти до червня.

Діва

Марс пройде по зоні партнерства Дів, тому може внести свої руйнівні хвилі. Однак, Юпітер, що перейде у знак Овна з 11 травня пообіцяє фінансову підтримку від партнерів. Через ретроградність Меркурія важливі справи та поїздки краще відкласти. Вкінці місяця виникнуть інтриги та події, що не піддаються логіці, з начальством варто пошукати компроміси.

Терези

На початку травня варто поберегти сили та здоров'я: можливі нежить та інші бронхолегеневі проблеми. У роботі також можливі сюрпризи й несподіванки, які потребуватимуть негайного вирішення. Проте вже з 11-го травня краще нічого не вирішувати, адже всі рішення потім доведеться переглядати. Хтось здалеку і минулого захоче відновити контакти. Поїздки варто скасувати.

Скорпіон

На початку місяця сонце зустрінеться з ураном у зоні партнерських відносин (зона чуттєвості) та внесе несподівані повороти у відносинах. Місячне затемнення 16-го числа доведе питання до точки кипіння. Юпітер, який перейде на 5 місяців в Овен, вкаже на величезний пласт трудової активності та зростання. Для тих, хто має проблеми зі здоров'ям - з'являться можливості терапевтичної допомоги. Деяким загрожує службовий роман.

Стрілець

У травні почнеться приємний період, який триватиме до кінця жовтня. Це призведе до сплеску творчості, почуттів і душевної прихильності. Наприкінці місяця - час публічності, виходу у світ та партнерських пропозицій, з якими ліпше не спішити.

Козеріг

На початку місяця - несподіванки у любовних стосунках чи з дітьми, творчий сплеск. У думках буде весь час - робота, угоди, договори, все це краще відставити вбік та зайнятися будинком, справами нерухомості. Адже Юпітер до кінця жовтня перебуватиме у зоні нерухомості, що дуже сприятиме зміні місця проживання чи кардинальним ремонтам.

Водолій

У травні буде дуже багато інформації, коротких поїздок, роботи з документами, контакти на всіх рівнях. Наприкінці місяця ймовірні непорозуміння, конфлікти. Не варто з'ясовувати стосунки з дітьми та з тими, кого любите. Ретро Меркурій не внесе ясності, краще зосередитися на будинку і насолоджуватися весняними днями.

Риби

З 10-го травня і до кінця жовтня Юпітер залишить знак Риб, проте перебуватиме в зоні фінансів. Успішна планета Венера цього місяця також буде знаходитися в зоні фінансів. Відтак - можливі подарунки та інші винагороди. Варто зайнятися обробкою інформації, проте на циклі ретро. Меркурія розуміння процесу буде ускладнене. У будинку Риб буде царство барвистого хаосу, хоч це не заважатиме їм насолоджуватися життям.