За словами відомого астролога Анжели Перл, 11 травня 2022 року стане переломною датою у житті кожної людини - планета удачі та везіння Юпітер змінює знак і входить у знак Овна і кожен зможе відчути зріст та розширення у певній сфері.

Про це вона розповіла на своєму YouTube-каналі.

За словами Анжели Перл, знак Овна уособлює розширення, незалежність, лідерство, ініціативу, самодостатність.

"За Юпітером завжди легше щось починати. А Овен символізує мозок, ідеї. Ви можете почати займатися інтелектуальною працею. Юпітер - глобальна планета, це коли ви дозволяєте заявити про себе, про свої бажання та амбіції", - розповіла вона.

Крім того, цей період є сприятливим часом для пошуку сенсу життя, пошуку себе для того, щоб "зцілити свої рани", позбавитися минулого і йти вперед. Також висока ймовірність зустріти свою другу половинку тим, хто самотній.