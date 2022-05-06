росія "киданула" переселенців із так званих "ЛДНР" [ Редагувати ]
Окупанти обманули переселенців із так званих "ЛДНР", які виїхали до росії, тікаючи від війни. Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які вдалося перехопити СБУ.
Про це повідомляє в Telegram Служба безпеки України.
"Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…" - розповідає жителька Краснодарського краю своєму чоловіку-окупанту.
Як чути з перехопленої розмови, вони удвох не стримують емоції та не добирають слів: "Не нравится, пизд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!".
Тож, як зазначили в СБУ, реальність, в яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій, не має нічого спільного з пропагандистськими сюжетами про допомогу "жителям Донбасса".
"Відігравши роль "біженців" на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і почуваються "людьми другого сорту" в оточенні росіян, які їх відверто зневажають", - додали у відомстві.
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