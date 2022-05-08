Збройні сили України знищили російський вертоліт з десантом на острові Зміїний. А також опублікували відео удару.

Про це повідомляє у Facebook оперативне командування "Південь".

"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря", - підписали військові опубліковане відео.

Деякі деталі в ефірі телемарафону розкрив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"До речі, є відповідь від наших Збройних сил... Острів Зміїний, який адміністративно входить в Одеську область, стає морською Чорнобаївкою. Там вночі був знищений вертоліт з екіпажем орків на борту", - зазначив він.