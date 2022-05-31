Тайвань виділить Україні фіндопомогу [ Редагувати ]
Тайвань передасть 6 мільйонів доларів на відновлення українських міст від наслідків вторгнення росії. Найбільше грошей отримає Харків.
Про це у телефонній розмові з мером Харкова Ігорем Тереховим заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.
Очільник тайванського МЗС розповів, що Харків отримає 2 мільйони доларів на відновлення міста. Ще по 500 тисяч доларів буде передано Чернігову, Миколаєву, Сумам та Запоріжжю. При цьому Ву не розповів, на що підуть ще 2 млн доларів.
За словами чиновника, гроші будуть спрямовані на відновлення шкіл та цивільної інфраструктури перерахованих вище міст.
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