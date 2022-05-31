Тайвань передасть 6 мільйонів доларів на відновлення українських міст від наслідків вторгнення росії. Найбільше грошей отримає Харків.

Про це у телефонній розмові з мером Харкова Ігорем Тереховим заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

Очільник тайванського МЗС розповів, що Харків отримає 2 мільйони доларів на відновлення міста. Ще по 500 тисяч доларів буде передано Чернігову, Миколаєву, Сумам та Запоріжжю. При цьому Ву не розповів, на що підуть ще 2 млн доларів.

За словами чиновника, гроші будуть спрямовані на відновлення шкіл та цивільної інфраструктури перерахованих вище міст.