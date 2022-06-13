Гороскоп для всіх знаків зодіаку з 13 по 19 червня [ Редагувати ]
Середина червня буде насиченою і дуже активною. Зірки та планети приготували кожному знаку зодіаку багато сюрпризів.
Овен
Ви можете спробувати змінити своє життя або хоча б своє ставлення до нього. Зробіть вдома перестановку, розставте все для більш гармонійної обстановки у своєму будинку. Постарайтеся згладити гострі кути свого характеру і проявити більше м'якості.
Телець
Венера найближчим часом додасть вам більше сил і відновить енергію. Можете братися за будь-які справи, в тому числі й найскладніші. В особистому житті без зірок теж не обійдеться - серця закоханих будуть битися в унісон. Всі образи та непорозуміння залишаться в минулому.
Близнюки
Будьте дуже уважні на цьому тижні - стежте за всім, що відбувається, будьте зосереджені, проявляйте всю свою винахідливість. Творче мислення зміцниться і правильне прийняття рішення принесе нові можливості. Якщо настрій почне кульгати - заведіть щоденник. Він допомагає прийняти минуле, змінити майбутнє і впоратися зі стресом.
Рак
Вам на цьому тижні доведеться багато спілкуватися і знайомитися. Виходьте із зони комфорту, усамітнення вдома вам протипоказано. Можна змінити роботу, відкрити новий бізнес, провести складні ділові переговори. Якщо доведеться працювати з новими людьми - постарайтеся швидше перевірити сумісність.
Лев
З 13 по 19 червня вам потрібно швидше усвідомити факт, що щастя - це духовний процес, а не матеріальний. У роботі та справах вас чекає величезний успіх. Астрологи рекомендують Левам діяти на цьому тижні рішуче, але при цьому утримуватися від ризику - у всіх сферах життя.
Діва
Домогтися того, чого ви хочете, вам завадить вічна проблема - відсутність оптимізму. Але на цьому тижні є шанси перемогти в цій боротьбі. Навчіться мислити позитивно і ваша свідомість стане гнучким, відкритим для змін. Вас чекає важливий період, в який зірки можуть запустити нову програму вашого життя.
Терези
Найближчими днями ви зможете позбутися від шкідливих звичок, стати краще, як особистість, вийти на новий рівень в особистих стосунках. Інтуїція стане помічником у важких ситуаціях і ідеальним провідником. Буде бажання підкорювати нові висоти в любові, справах і роботі.
Скорпіон
У Скорпіонів є всі шанси дізнатися майбутнє і що їх чекає попереду. Можна прислухатися до порад близьких людей. На цьому тижні ви відчуєте радість, оптимізм, доброту і чуйність. Світобудова постарається допомогти виправити помилки минулого. Тому варто відкинути страхи та попросити вибачення у тих, кого ви колись образили.
Стрілець
Будьте дуже обережні в спілкуванні з емоційними вампірами. Постарайтеся уникати з ними контактів найближчими днями. А в спілкуванні з добрими та приємними людьми - проявіть свою чуйність. Не відштовхуйте від себе тих, хто буде намагатися допомогти. Навчіться відповідати людям взаємністю. Так ви знайдете не тільки нових друзів, але і кохання.
Козоріг
Тиждень очікується непростий і навіть планети не врятують цю ситуацію. Тільки в кінці тижня вплив зірок ослабне, і Козероги зможуть відчути повну свободу. Вони зможуть зайнятися улюбленими справами та досягти успіху в роботі. А вільний час варто приділити своїм рідним і близьким.
Водолій
У понеділок негативні думки відпустять, але Супермісяць 14 червня знову принесе тривожність в душі. Постарайтеся зробити свій тиждень вдалим і яскравим. У цьому допоможе практичний і простий одяг. Уникайте негативних проявів з боку оточуючих.
Риби
Події минулого тижня дали вам важливий життєвий урок, і ви зможете зробити тепер висновки. А також з'ясувати, що стало каталізатором непростих ситуацій. Найнебезпечнішим днем стане вівторок, 14 червня - будьте дуже обережні. Але головною рисою цього тижня стане вміння і можливість швидко забувати все погане і відпускати минуле, пише SlovoFraza.
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