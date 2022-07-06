З вівторка, 5 липня, в Україні розпочався перехідний період у плані бойових дій - найбільша загроза залишається для низки міст на сході країни.

Про це повідомив у Facebook астролог Дмитро Уранус.

За словами фахівця, 5 липня Марс перейшов у Телець, а отже втратив попередню силу впливу та негатив.

Він вважає, що лінія фронту біля Бахмута стабілізується - тепер дуже важливо не дати окупантам наблизитися до лінії міст Костянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ із півночі та з півдня, щоб не утворився новий котел.