"Три міста під загрозою": астролог розповів, куди окупанти кинуть усі сили найближчим часом [ Редагувати ]
З вівторка, 5 липня, в Україні розпочався перехідний період у плані бойових дій - найбільша загроза залишається для низки міст на сході країни.
Про це повідомив у Facebook астролог Дмитро Уранус.
За словами фахівця, 5 липня Марс перейшов у Телець, а отже втратив попередню силу впливу та негатив.
Він вважає, що лінія фронту біля Бахмута стабілізується - тепер дуже важливо не дати окупантам наблизитися до лінії міст Костянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ із півночі та з півдня, щоб не утворився новий котел.
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