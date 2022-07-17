Вимога до громадян США терміново виїхати з України: у чому причина [ Редагувати ]
Офіційна представниця Держдепу США Андреа Калан заявила про те, що вимога до громадян США терміново виїхати з України пов'язана з посиленням ракетних ударів з боку російських військ.
Про це вона сказала під час телемарафону.
Хочу підкреслити, це оголошення (заклик покинути Україну - ред.) саме через непередбачуваність ракетних ударів з росії. Як ми бачимо, росія збільшує свої удари по Україні. Наше посольство опублікувало оголошення саме про це. Але США будуть продовжувати працювати з Україною, підтримувати Україну і ми маємо намір це робити стільки, скільки знадобиться.
При цьому вона зазначила, що США регулярно публікують подібні звернення до своїх громадян, які перебувають в Україні або збираються туди поїхати.
по темі
Сенсація на порожньому місці. Соцмережі сьогодні просто "вибухнули" від репостів повідомлення, яке змусило українців розхвилюватися.
США засудили росію за примусову депортацію жителів окупованих територій України, а також закликали зупинити незаконне усиновлення українських дітей
Міністерство оборони США офіційно підтвердило, що передасть Україні додатково чотири артилерійських ракетних системи HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Про це йдеться у заяві Пентагону
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили прискорення поставок важкого озброєння Україні
Час для мирних переговорів між Україною та Росією поки що не настав. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі