Офіційна представниця Держдепу США Андреа Калан заявила про те, що вимога до громадян США терміново виїхати з України пов'язана з посиленням ракетних ударів з боку російських військ.

Про це вона сказала під час телемарафону.

Хочу підкреслити, це оголошення (заклик покинути Україну - ред.) саме через непередбачуваність ракетних ударів з росії. Як ми бачимо, росія збільшує свої удари по Україні. Наше посольство опублікувало оголошення саме про це. Але США будуть продовжувати працювати з Україною, підтримувати Україну і ми маємо намір це робити стільки, скільки знадобиться.

При цьому вона зазначила, що США регулярно публікують подібні звернення до своїх громадян, які перебувають в Україні або збираються туди поїхати.