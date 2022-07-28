На окупованій Харківщині починають роздавати російські паспорти [ Редагувати ]
На окупованих територіях Харківської області росіяни розпочали прийом документів на отримання громадянства РФ. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяву окупаційної влади Харківщини.
Росіяни прийматимуть документи для спрощеного оформлення, видачу планують здійснювати на території Харківської області. На даний момент окупаційна влада почала формувати базу даних населення для отримання російського громадянства.
Видача паспортів РФ уже триває у Херсонській та Запорізькій областях. Для цього у великих населених пунктах було відкрито центри видачі документів.
Нагадаємо, що 11 липня Володимир Путін підписав указ, який спрощує отримання громадянства Росії для українців, незалежно від місця проживання.
У відповідь у Кабміні почали розробляти законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за отримання паспорта Росії.
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