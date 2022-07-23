У Кабміні розробляють законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за отримання паспорта Росії. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Введення кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта: саме це обговорювали сьогодні на закритій міжвідомчій нараді.

За словами Верещук, це питання не стільки юридичне, скільки політичне.

З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів. Можна довго та складно дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в окупації. Але не забуваймо: на червоному російському паспорті багато української крові – військових та цивільних, жінок і дітей.

Верещук повідомила, що робота над законопроєктом триває, "дискусії ще будуть, але напрям визначено".

Нагадаємо, що 11 липня Володимир Путін підписав указ, який спрощує отримання громадянства Росії для українців, незалежно від місця проживання.

Нагадаємо, що Зеленський відповів на петицію про запровадження іспиту для отримання громадянства України.